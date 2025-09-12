Ucraina, visita a sorpresa del principe Harry a Kiev

Il principe Harry è arrivato a sorpresa a Kiev il 12 settembre 2025 su invito del governo ucraino. Il duca di Sussex, insieme al team della sua Invictus Games Foundation, ha presentato iniziative per la riabilitazione dei militari feriti. Harry ha spiegato di voler fare “tutto il possibile” per supportare il processo di guarigione. La visita è nata dal contatto con Olga Rudnieva del Superhumans Trauma Centre di Leopoli. Il governo ucraino stima oltre 130.000 persone con disabilità permanenti a causa della guerra.