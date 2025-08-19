Messico, sequestrato laboratorio di metanfetamine a Nayarit

Il 15 agosto 2025 le autorità federali messicane hanno smantellato un laboratorio di droga sintetica a San Blas, nello stato di Nayarit. L’operazione, guidata dalla Marina con il supporto di altre agenzie, ha portato al sequestro di oltre 12 tonnellate di metanfetamine e 54.500 litri di sostanze chimiche. Nel sito, situato in un’area boschiva, sono stati trovati impianti e attrezzature per la produzione. Secondo le stime, il sequestro ha inflitto al narcotraffico una perdita di 3,4 miliardi di pesos, pari a circa 155 milioni di euro.