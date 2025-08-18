Sydney, aereo cade su un campo da golf: nessun ferito grave. VIDEO

Un filmato ha catturato il momento in cui un piccolo aereo si è schiantato su un campo da golf dopo aver perso potenza in volo. Il filmato mostra l'aereo atterrare al mentre i testimoni accorrono in soccorso dei passeggeri

Un aereo di piccole dimensioni ha effettuato un atterraggio di emergenza al Mona Vale Golf Club, a Sydney, dopo aver perso potenza, secondo quanto riferito dalle autorità australiane. Le immagini registrate da una testimone mostrano il velivolo mentre tocca terra sul green, con diversi presenti che si sono immediatamente precipitati per soccorrere i passeggeri. Il club ha confermato che le due persone a bordo sono riuscite a uscire dall’aereo senza riportare gravi conseguenze.