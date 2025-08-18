Esplora tutte le offerte Sky
Leader europei con Zelensky a Washington dopo vertice Alaska

Il 18 agosto 2025 i leader di Regno Unito, Francia, Germania, Italia e Finlandia affiancheranno Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca dopo la sua esclusione dal summit di sabato tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska. L’obiettivo è rafforzare la posizione ucraina ed evitare un nuovo scontro come quello avvenuto a febbraio nello Studio Ovale. A Washington si discuterà di garanzie di sicurezza simili all’articolo 5 NATO e di un piano europeo per addestrare ed equipaggiare l’esercito ucraino. Il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto anche una forza alleata in Ucraina, lontana dal fronte, per garantire la tenuta della pace.

