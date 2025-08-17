Serbia, proteste violente contro Vucic: scontri e arresti

Il 16 agosto 2025 le proteste anti-governative in Serbia sono degenerate con attacchi agli uffici del partito di Vucic a Valjevo e scontri con la polizia a Belgrado. Manifestanti hanno lanciato pietre, razzi e petardi, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni e idranti. Un 25enne è rimasto gravemente ferito; molte le denunce per le violenze degli scontri. Le mobilitazioni durano da mesi, dopo il crollo della tettoia della stazione di Novi Sad che ha causato 13 vittime.
