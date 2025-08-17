Honduras, in migliaia pregano in piazza prima delle elezioni

Il 16 agosto 2025 migliaia di honduregni hanno partecipato a manifestazioni in oltre 50 città per un’“ampia preghiera per l’Honduras” in vista delle presidenziali di novembre. A Tegucigalpa, i partecipanti hanno sfilato con bandiere pregando per pace e voto equo. L’iniziativa è stata organizzata da Conferenza Episcopale e Fraternità Evangelica. Il Paese si avvicina al voto tra tensioni politiche e accuse reciproche tra i partiti.
