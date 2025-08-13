Esplora tutte le offerte Sky
Taiwan in allerta per il tifone Podul, scuole chiuse e 2mila persone evacuate. VIDEO

La tempesta ha toccato terra nella zona di Taitung, muovendosi a una velocità compresa tra 29 e 32 chilometri orari. Allerta in tredici contee e città 

È allerta a Taiwan per l’avanzata del tifone Podul che intorno a mezzogiorno ora locale (le 6 del mattino in Italia) ha toccato terra. Il ciclone ha raggiunto la costa dell’isola nei pressi della contea di Taitung, prima di attraversare l'isola e uscire in mare verso sud nel corso del tardo pomeriggio/sera. Secondo l'Amministrazione Meteorologica Centrale (CWA) di Taiwan, alle ore 08:00 locali il centro del tifone si trovava a circa 130 chilometri a sud-est di Taitung, avanzando in direzione ovest-nordovest a una velocità compresa tra 29 e 32 chilometri orari. Venti massimi registrati a 154,8 chilometri orari.

Scuole e uffici chiusi

L’allerta terrestre e marittima era stata diramata in tredici contee e città Hualien, Taitung, Miaoli, Taichung, Changhua, Nantou, Yunlin, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, Pingtung, Penghu e Kinmen nonché per le acque orientali dell'isola, il canale di Bashi e lo stretto di Taiwan. Per sicurezza tutte le scuole e gli uffici resteranno chiusi fino al passaggio del tifone. Oltre 2mila persone residenti nelle zone più esposte al passaggio del ciclone sono inoltre state evacuate.

