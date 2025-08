Il corpo dei marines statunitense e sudcoreano ha condotto esercitazioni congiunte per potenziare le capacità operative, secondo quanto riferito dall'esercito sudcoreano. Circa 2.500 persone hanno partecipato alle esercitazioni, tra cui 1.500 marines statunitensi di stanza a Okinawa, in Giappone. Secondo una dichiarazione del Corpo dei Marines della Corea del Sud, le esercitazioni si sono svolte da metà luglio ad agosto in diverse città, tra cui Pohang.