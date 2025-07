Durante un’esibizione aerea a Gijón, nel nord della Spagna, un caccia F-18 dell’aeronautica spagnola ha effettuato una manovra evasiva per evitare uno stormo di uccelli. L’incidente, avvenuto domenica 27 luglio, non ha causato feriti né danni. L’aeronautica ha spiegato che la manovra rientra nelle procedure standard di sicurezza per proteggere pubblico e pilota