Lanciato dal cosmodromo di Vostochny, in Russia, il razzo vettore Soyuz-2.1b, che ha portato in orbita i satelliti russi “Ionosfera-M” n°3 e n°4, insieme a 18 piccoli satelliti di produzione russa e internazionale. Tra i satelliti messi in orbita anche Nahid-2, per telecomunicazioni, sviluppato dall’Iranian Space Research Center