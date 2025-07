Indonesia, incendio su traghetto: passeggeri in mare

In Indonesia, al largo di Sulawesi, un incendio è divampato su un traghetto carico di passeggeri. Cinque persone sono morte nel rogo, mentre altre 284 sono riuscite a mettersi in salvo gettandosi in mare.

Tre persone sono morte e oltre 500 sono state salvate dopo che un traghetto ha preso fuoco al largo dell'isola indonesiana di Sulawesi. Nel video le immagini dell’incendio avvenuto domenica 20 luglio, dove si intravedono anche alcuni passeggeri gettarsi in mare per mettersi in salvo e sfuggire alle fiamme. L’incendio, per cause ancora da chiarire, è divampato a poppa dell’imbarcazione KM Barcelona 5, in rotta verso Manado, secondo quanto riportato dalla guardia costiera indonesiana.

"La squadra di soccorso sta ancora conducendo le operazioni di ricerca e soccorso perché i dati sono ancora in fase di elaborazione", ha dichiarato il capo dell'agenzia di soccorso di Manado, George Leo Mercy Randang. "Il nostro punto di osservazione è ancora aperto 24 ore su 24, nel caso in cui le famiglie desiderino segnalare la scomparsa di un loro familiare".

Secondo quanto comunicato almeno 568 persone sono state tratte in salvo anche se sul registro di bordo del traghetto comparivano solo 280 passeggeri e 15 membri dell'equipaggio a bordo. I media locali hanno riportato che la nave aveva una capacità di 600 persone.