Alluvione in Texas, l'inondazione del fiume in timelapse

La violenza dell'alluvione che ha colpito il Texas negli ultimi giorni provocando oltre 80 vittime, è dimostrato da un video che mostra l'onda di piena del fiume Llano. Il video in timelapse, ripreso da Robert Ivey, mostra le autorità mentre chiudono un attraversamento del fiume, poco prima che l'alluvione sommerga completamente l'area in appena 10 minuti. Intanto il bilancio complessivo dell'alluvione che ha colpito il Texas è salito a 82 morti, tra cui 28 bambine. I soccorritori stanno cercando via terra e via aria almeno 41 dispersi, tra cui dieci bambine e un'animatrice che partecipavano al Camp Mystic. Credit: Robert Ivey via Storyful