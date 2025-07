Circa 60mila persone hanno sfilato domenica 7 luglio a Colonia per il Christopher Street Day, secondo la polizia locale. La manifestazione arriva dopo tensioni in Germania: il Pride di Ratisbona è stato accorciato per minacce e il presidente del Bundestag ha vietato la bandiera arcobaleno al Parlamento. Colonia, roccaforte LGBTQIA+, ospita uno dei più grandi Pride d’Europa. Il Christopher Street Day ricorda i moti di Stonewall del 1969, punto di svolta per i diritti gay.