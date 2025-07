Sotheby's metterà all'asta il 10 luglio il prototipo originale della borsa Hermes Birkin, notoriamente realizzata e indossata dalla cantante e attrice Jane Birkin. La borsa fu creata appositamente per la Birkin nel 1985, dall'allora amministratore delegato di Hermes Jean-Louis Dumas, dopo un incontro casuale in aereo, in cui l'artista si lamentò perché la sua borsa era troppo piena.