Cittadini francesi sono stati evacuati da Israele con un aereo militare francese partito dall'aeroporto Ben Gurion, in seguito all'escalation con l'Iran. Il governo francese ha dispiegato un aereo militare A400M per assistere le evacuazioni e ha organizzato voli commerciali dalla Giordania e dall'Egitto per aiutare i suoi cittadini a lasciare la regione. Un primo gruppo di 160 cittadini francesi evacuati da Israele è arrivato a Parigi domenica, hanno dichiarato le autorità.