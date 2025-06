In Myanmar un jet militare si è schiantato a Sagaing, regione teatro di scontri armati. I ribelli locali rivendicano l’abbattimento dell’aereo, mentre i media militari attribuiscono la causa a un guasto. Le immagini mostrano case in fiamme e detriti per le strade. Da tre anni il Paese è dilaniato da proteste e guerra civile, dopo il colpo di Stato del 2021