Guatemala, nuova eruzione del vulcano Fuego: oltre 500 evacuati. VIDEO

Nelle scorse ore il vulcano Fuego, in Guatemala, ha ripreso la sua attività eruttando cenere e gas, costringendo all’evacuazione oltre 500 persone, trasferite in dei rifugi. L'agenzia di coordinamento per le emergenze Conred ha fatto sapere che il governo ha sospeso momentaneamente le attività scolastiche e ha ordinato la chiusura di una strada che collega il sud del paese alla città coloniale di Antigua, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Non è la prima volta che quest'anno il vulcano mostra segni di attività, l’ultima eruzione infatti risale al marzo scorso. Nel 2018 un villaggio fu devastato dalle colate di lava che scesero lungo i pendii del Fuego: 215 persone persero la vita e i dispersi furono altrettanti.