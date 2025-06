Ricevuto ieri alla Casa Bianca, il leader tedesco Friedrich Merz ha sollevato la questione del ruolo degli Stati Uniti nel conflitto tra Russia e Ucraina. Facendo un confronto con la Seconda Guerra Mondiale, il cancelliere ha ricordato l’imminente anniversario dello sbarco in Normandia, il D-Day, avvenuto il 6 giugno 1944. Tale ricorrenza, che segna l’inizio della liberazione dell’Europa dalla dittatura nazista da parte degli Alleati, è stata ripresa da un commento di Donald Trump. “Non fu un gran giorno per voi tedeschi”, ha scherzato il leader statunitense, provocando una gelida risposta di Merz che ha sottolienato il significato della data per la propria Nazione: “"A lungo termine, è stata la liberazione del mio Paese dalla dittatura”.