Ucraina, attacco al ponte di Crimea: il momento dell'esplosione. VIDEO

L'operazione degli 007 ucraini ha richiesto 1.100 kg di esplosivo e ha danneggiato i pilastri del ponte che collega il territorio russo alla penisola di Crimea. L'Sbu ha progettato l'operazione per mesi e alle 04:44 ora locale è stato attivato il primo ordigno. Nessuna vittima civile

Colpito per la terza volta il ponte di Crimea. A condurre l'operazione che ha provocato una spettacolare esplosione sono stati i servizi di sicurezza ucraini. Nel video si vede esattamente il momento in cui gli ordigni esplosivi piazzati sott’acqua fanno saltare in aria il ponte provocando una enorme nube nera. Secondo l'Sbu, gli 007 ucraini, l'operazione è durata diversi mesi: inizialmente, gli agenti hanno minato i pilastri del Ponte di Crimea e oggi, senza vittime civili, alle 04:44 è stato attivato il primo ordigno esplosivo. Durante l'esplosione, che ha richiesto 1.100 kg di esplosivo, i supporti subacquei del livello inferiore sono stati gravemente danneggiati.

Ponte chiuso al traffico

Dopo l’esplosione rivendicata da Kiev, Mosca ha fatto sapere che il traffico sul Ponte di Crimea, che collega il territorio russo alla penisola, è stato temporaneamente sospeso. L'ordine di chiusura, precisa Ria Novosti, è stato dato intorno alle 15 ora di Mosca, quindi circa 10 ore dopo l'ora in cui sarebbe avvenuta l'esplosione. I servizi segreti ucraini hanno detto di avere minato i piloni del ponte e di avere fatto esplodere la prima carica intorno alle 5 del mattino provocando gravi danni alla struttura. Questa versione è contestata da alcuni blogger militari russi come una mossa di propaganda di Kiev. Il canale Telegram Rybar scrive che gli ucraini hanno attaccato il ponte con almeno un drone sottomarino che è esploso vicino a uno dei piloni, il quale però non è stato danneggiato grazie alle barriere di protezione. Sempre secondo Rybar, alcuni detriti sono caduti sulla carreggiata.