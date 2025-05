Un fazzoletto stropicciato compare in diverse immagini del presidente francese Emmanuel Macron in compagnia del cancelliere tedesco Friedrich Merz e dei primi ministri britannico, Keir Starmer, e polacco, Donald Tusk, sul tavolo nel treno per Kiev. Qualcosa di colore bianco che sui social viene indicato da alcuni account complottisti per un sacchetto di cocaina, che Macron prende in mano e poi fa sparire: Un altro oggetto di forma lunga e sottile (un bastoncino per girare il caffè), accanto a Merz, viene invece presentato come "un cucchiaino per la cocaina". Anche in Francia, qualcuno ha rilanciato le speculazioni, come l'ex collaboratore di Marine Le Pen, Florian Philippot e il "sovranista" Nicolas Dupont-Aignan, che parla di Macron come di "un adolescente sorpreso in fallo". Immediata la smentita dell’Eliseo. "Quando l'unità europea dà fastidio – replica il governo francese - la disinformazione arriva al punto da far passare un semplice fazzolettino per della droga. Questa fake news viene propagata dai nemici della Francia, all'esterno e all'interno. Vigilanza di fronte alle manipolazioni". L'Eliseo, su X, accompagna il suo messaggio con una foto che risulta essere di qualità molto superiore a quelle diffuse dai siti complottisti, in cui appare evidente che l'oggetto bianco di forma indistinta è un fazzolettino stropicciato, mentre il "cucchiaino per la cocaina" è un bastoncino per il caffè. Nel post dell'Eliseo, l'immagine del fazzolettino viene accompagnata dalla frase "questo è un fazzoletto", mentre la foto dei 4 leader che entrano nel vagone è corredata dalla precisazione "questa è l'unità europea per far progredire la pace". Il post è pubblicato anche in inglese.