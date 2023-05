14/17 ©IPA/Fotogramma

I media descrivono l’unione come "il matrimonio del secolo" e le nozze vengono registrate dalla MGM Studios e trasmesse in televisione con oltre 30.000.000 di spettatori in tutto il mondo. Dopo la cerimonia la coppia parte in luna di miele nel Mediterraneo a bordo dello yacht Deo Juvante II