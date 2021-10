1/14

Con l'arrivo delle festività, uno dei riti più belli da celebrare è la tradizionale passeggiata tra le bancarelle dei mercatini natalizi. Tra quelli più belli al mondo meritano una menzione quelli che vengono allestiti in diverse cittadine dell'Alto Adige. Da Brunico e Bolzano, fino a Merano (nella foto) e a Bressanone, non c’è che l'imbarazzo della scelta. I mercatini, nel 2020, a causa del Covid-19, erano stati annullati, ma tornano per l'edizione 2021

