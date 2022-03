Giornata per eliminazione della discriminazione razziale: cosa sapere

La ricorrenza cade ogni anno il 21 marzo. La data è stata scelta per ricordare il massacro di Sharpeville quando, nel 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone 69 e ferendone 180

La Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale viene celebrata ogni anno il 21 marzo. La data è stata scelta per ricordare il massacro di Sharpeville: il 21 marzo del 1960, in Sudafrica, in pieno apartheid, la polizia aprì il fuoco su un gruppo di dimostranti di colore uccidendone 69 e ferendone 180.

La definizione di “discriminazione razziale” è stata precisata dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965), dove, all’art. 1, viene chiarito che l’espressione "sta ad indicare ogni distinzione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

L'edizione del 2022

L'edizione del 2022 si focalizza sul tema “VOICES FOR ACTION AGAINST RACISM" (Voci per l'azione contro il razzismo). Ogni anno, per l'occasione, diverse realtà in Italia - e in tutto il mondo - organizzano eventi per sensibilizzare i cittadini contro la discriminazione. Dai musei alle librerie, fino alle istituzioni e alle università, sono molti i momenti pensati per riflettere sul multiculturalismo e sull'inclusione.