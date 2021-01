Giornata mondiale dell'educazione: storia e eventi per celebrarla

Istituita dalle Nazioni Unite con la risoluzione del 3 dicembre 2018, giunge quest'anno alla sua terza edizione. Obiettivo dell'evento è sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo cruciale dell'istruzione nella costruzione di società sostenibili e resilienti. Promotore principale della ricorrenza è l'Unesco, l'agenzia Onu per l'educazione, la scienza e la cultura Condividi:

Il 24 gennaio si celebra la terza edizione della Giornata mondiale dell'educazione. La ricorrenza è stata istituita dalle Nazioni Unite con la risoluzione approvata il 3 dicembre del 2018 e ha come obiettivo ribadire il ruolo cruciale dell'istruzione nella costruzione di società sostenibili e resilienti. L'Unesco, agenzia Onu per l'educazione, la scienza e la cultura, è promotore in tutto il mondo, insieme ai suoi partner, di questo evento. Ecco come è nata questa Giornata e qual è il programma per l'edizione 2021.



La nascita della Giornata mondiale Con l'adozione della risoluzione 73/25, "Giornata internazionale dell'istruzione", l'Onu ha voluto sottolineare ancora una volta, si legge sul portale istituzionale, "la ferma volontà politica di sostenere azioni di trasformazione per un'educazione inclusiva, equa e di qualità per tutti". L'istruzione, infatti, riveste un ruolo chiave per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Da qui l'invito a tutti gli Stati membri, le organizzazioni non governative, le istituzioni accademiche e la società civile nel suo complesso a celebrare ogni anno il 24 gennaio una giornata dedicata all'educazione. Il programma dell'ediziona 2021 della Giornata Il tema della Giornata Internazionale dell'Istruzione 2021 è sintetizzato dal titolo "Recuperare e rivitalizzare l'istruzione per la generazione Covid 19". Il 25 gennaio si terrà un evento globale in cui i segmenti principali saranno tre: "gli eroi dell'apprendimento, innovazioni e finanziamento". L'iniziativa vedrà la collaborazione della sede di New York dell'Unesco, il Global Partnership for Education e il Center for Interdisciplinary Studies (CRI), nonché la partecipazione dei partner della Global Education Coalition. In occasione della Giornata, Unesco guiderà anche il "Learning Planet Festival" per celebrare l'apprendimento in tutti i contesti, con conferenze, webinar e workshop organizzati dall'agenzia Onu.