4 luglio, il paradosso americano: solo la metà sa perché si celebra

Sabato 4 luglio si è celebrato il 250esimo anniversario della Dichiarazione d'Indipendenza, che nel 1776 sancì la sovranità nazionale delle prime tredici colonie americane e quindi la fondazione degli Stati Uniti d’America. Secondo un sondaggio del Cato Institute solo il 53% degli statunitensi identificava correttamente l'adozione della Dichiarazione d'Indipendenza come l'evento celebrato
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi