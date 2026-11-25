Un focolaio legato ad un virus gastrointestinale ha messo in ginocchio passeggeri ed equipaggio della Caribbean Princess, la nave da crociera della compagnia Princess Cruises. L'imbarcazione è rientrata lunedì 23 novembre presso il porto di Port Everglades, a Fort Lauderdale, in Florida, al termine di una crociera di 12 giorni nei Caraibi. Secondo quanto riferito dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) vomito e diarrea hanno colpito oltre duecento persone presenti a bordo.

I dati diffusi dal Cdc

Proprio l'ultimo bollettino del Cdc ha confermato una serie di informazioni legate al focolaio di malattia gastrointestinale che è stato riscontrato bordo della nave da crociera inclusi i dettagli dell'evento e le misure adottate. Il viaggio della nave era iniziato l'11 novembre per essere bloccato il 23 dello stesso mese. Il focoalio è stato segnalato in data 15 novembre ed il numero di passeggeri che hanno riferito di essere stati male durante il viaggio, rispetto al totale dei passeggeri a bordo, è attualmente di 233 su 2936 (7,9%). Invece, il numero di membri dell'equipaggio che hanno riferito di essere stati male sono stati 35 su 1132 (3,1%). I sintomi prevalenti registrati, come detto, sono stati vomito e diarrea a causa di quello che viene identificato come un "norovirus".

Le azioni intraprese sulla nave

In risposta al focolaio, Princess Cruises e l'equipaggio a bordo hanno intrapreso una serie di azioni. Tra queste l'ntensificazione delle procedure di pulizia e disinfezione, in conformità con il piano di prevenzione e risposta ai focolai della compagnia. Inoltre, la raccolta di campioni fecali dai soggetti affetti da patologia gastrointestinale per analisi di laboratorio, l'isolamento dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che hanno manifestato sintomi ed il consulto con gli esperti in merito alle procedure di sanificazione e alla segnalazione dei casi di malattia. Gli esperti del Cdc, è stato spiegato, hanno quindi condotto un intervento sul campo, il quale ha incluso una valutazione ambientale e un'indagine sul focolaio, per supportare la nave nel controllo della situazione.