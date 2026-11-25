La situazione è stata aggiornata nel corso dell'ultimo bollettino dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Al centro della vicenda c'è la Caribbean Princess, la nave da crociera della compagnia Princess Cruises
Un focolaio legato ad un virus gastrointestinale ha messo in ginocchio passeggeri ed equipaggio della Caribbean Princess, la nave da crociera della compagnia Princess Cruises. L'imbarcazione è rientrata lunedì 23 novembre presso il porto di Port Everglades, a Fort Lauderdale, in Florida, al termine di una crociera di 12 giorni nei Caraibi. Secondo quanto riferito dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) vomito e diarrea hanno colpito oltre duecento persone presenti a bordo.
I dati diffusi dal Cdc
Proprio l'ultimo bollettino del Cdc ha confermato una serie di informazioni legate al focolaio di malattia gastrointestinale che è stato riscontrato bordo della nave da crociera inclusi i dettagli dell'evento e le misure adottate. Il viaggio della nave era iniziato l'11 novembre per essere bloccato il 23 dello stesso mese. Il focoalio è stato segnalato in data 15 novembre ed il numero di passeggeri che hanno riferito di essere stati male durante il viaggio, rispetto al totale dei passeggeri a bordo, è attualmente di 233 su 2936 (7,9%). Invece, il numero di membri dell'equipaggio che hanno riferito di essere stati male sono stati 35 su 1132 (3,1%). I sintomi prevalenti registrati, come detto, sono stati vomito e diarrea a causa di quello che viene identificato come un "norovirus".
Le azioni intraprese sulla nave
In risposta al focolaio, Princess Cruises e l'equipaggio a bordo hanno intrapreso una serie di azioni. Tra queste l'ntensificazione delle procedure di pulizia e disinfezione, in conformità con il piano di prevenzione e risposta ai focolai della compagnia. Inoltre, la raccolta di campioni fecali dai soggetti affetti da patologia gastrointestinale per analisi di laboratorio, l'isolamento dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio che hanno manifestato sintomi ed il consulto con gli esperti in merito alle procedure di sanificazione e alla segnalazione dei casi di malattia. Gli esperti del Cdc, è stato spiegato, hanno quindi condotto un intervento sul campo, il quale ha incluso una valutazione ambientale e un'indagine sul focolaio, per supportare la nave nel controllo della situazione.
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