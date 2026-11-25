I sindacati giudicano l'intesa insufficiente rispetto al caro vita e denunciano un incremento inferiore a quelli concessi nelle precedenti revisioni salariali. Le proteste continuano e a Gazipur la polizia è intervenuta per disperdere i manifestanti che avevano bloccato un'autostrada ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo settimane di scioperi e manifestazioni, i lavoratori del settore dell'abbigliamento in Bangladesh hanno ottenuto un aumento del 36% del salario minimo. L'intesa raggiunta con i proprietari delle fabbriche non ha però soddisfatto pienamente i sindacati, che la considerano ancora insufficiente rispetto al forte aumento del costo della vita. Nonostante l'accordo, infatti, in alcune aree industriali continuano proteste e blocchi stradali.

L'intesa dopo settimane di mobilitazione Il Bangladesh, secondo esportatore mondiale di capi d'abbigliamento dopo la Cina, è stato teatro, a partire da ottobre, di diffuse proteste da parte dei lavoratori che chiedevano retribuzioni più elevate. "Sebbene non siamo del tutto soddisfatti, il risultato non è nemmeno del tutto negativo", ha dichiarato ai giornalisti Babul Akhter, uno dei rappresentanti dei lavoratori, sottolineando come la revisione salariale sia arrivata dopo tre anni anziché dopo i tradizionali cinque.

Perché il salario rimane insufficiente I dipendenti del comparto, però, avevano inizialmente chiesto un salario minimo mensile di 30.000 taka, pari circa a 240 dollari, rispetto agli attuali 12.500 taka. Nel corso delle trattative la richiesta era stata abbassata a 18.000 taka, ma la commissione governativa incaricata di definire i salari ha fissato il nuovo minimo a 17.000 taka al mese, circa 139 dollari. Secondo i lavoratori, gli stipendi non riescono a tenere il passo con l'aumento del costo di generi alimentari, alloggio, trasporti e assistenza sanitaria. Per questo molti sindacati ritengono che l'incremento ottenuto non sia sufficiente a compensare la perdita di potere d'acquisto accumulata negli anni. L'aumento è stato il più contenuto in percentuale da quando, nel 1986, è stato introdotto il primo salario minimo del settore. Nel 2023 i salari erano aumentati del 56%, nel 2018 del 51% e nel 2013 del 77%.

Disordini e blocchi stradali La delusione dei lavoratori si è tradotta in nuove proteste anche dopo l'annuncio dell'accordo. Oggi, 25 novembre, alcuni manifestanti hanno bloccato un'importante autostrada a Gazipur, uno dei principali poli manifatturieri del Paese alla periferia di Dacca, La polizia è intervenuta utilizzando gas lacrimogeni e granate assordanti per diperdere la folla. "Questi negoziati si traducono ancora una volta in salari da povertà", ha dichiarato Anne Bienias, coordinatrice per il salario dignitoso della Clean Clothes Campaign, aggiungendo che il nuovo livello retributivo rimane ben al di sotto di una soglia dignitosa. Vedi anche Bangladesh, proteste violente per l'aumento dei salari