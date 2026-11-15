Dopo il ritorno nella "sua" diocesi di Chiclayo, il Santo Padre si è spostato a Cusco, dove incontra i fedeli e reciterà l'Angelus. Successivamente, la tappa a Pucallpa dove vedrà i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici. A seguire la messa e la partenza aerea per Lima

Conclusa la tappa con il ritorno a casa nella "sua" diocesi di Chiclayo , Papa Leone XIV, nell'ambito del suo viaggio apostolico in America Latina, si è spostato oggi a Cusco, situata a un'altitudine di 3.399 metri, nel sud-est del Perù, vicino alla Valle Urubamba della catena montuosa delle Ande. Cusco è stata la capitale storica dell'Impero Inca dal tredicesimo secolo fino alla conquista spagnola del Sedicesimo secolo. Fu successivamente una delle città più importanti del Vicereame del Perù. Qui il Pontefice incontra i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare. Poi ci sarà la preghiera dell’Angelus. Successivamente, un nuovo spostamento aereo, stavolta di nuovo quasi a livello del mare, a Pucallpa, dove incontrerà i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici. A seguire la messa e la partenza aerea per Lima.

La giornata del Papa

Il Papa, a bordo dell'Airbus A 320 ha lasciato Chiclayo per raggiungere la località di Cusco, da dove inizia la sua quarta giornata in Perù. "Che Chiclayo sia sempre la capitale dell'amicizia ma che sia anche una città, una provincia, una terra di fede, di devozione e di fedeltà", ha detto nel saluto all'uscita della Casa Vescovile nella sua ex diocesi. Alle 10 (ora locale, le 16 in Italia) è atterrato a Cusco. Dopo l'accoglienza da parte di alcune autorità locali, il Pontefice si trasferirà al Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman, sito archeologico Inca, l'impressionante fortezza con mura giganti di roccia che pesano da 90 a 120 tonnellate. Qui avrà luogo l'incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare.