Dopo il ritorno nella "sua" diocesi di Chiclayo, il Santo Padre si è spostato a Cusco, dove incontra i fedeli e reciterà l'Angelus. Successivamente, la tappa a Pucallpa dove vedrà i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici. A seguire la messa e la partenza aerea per Lima
Conclusa la tappa con il ritorno a casa nella "sua" diocesi di Chiclayo, Papa Leone XIV, nell'ambito del suo viaggio apostolico in America Latina, si è spostato oggi a Cusco, situata a un'altitudine di 3.399 metri, nel sud-est del Perù, vicino alla Valle Urubamba della catena montuosa delle Ande. Cusco è stata la capitale storica dell'Impero Inca dal tredicesimo secolo fino alla conquista spagnola del Sedicesimo secolo. Fu successivamente una delle città più importanti del Vicereame del Perù. Qui il Pontefice incontra i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare. Poi ci sarà la preghiera dell’Angelus. Successivamente, un nuovo spostamento aereo, stavolta di nuovo quasi a livello del mare, a Pucallpa, dove incontrerà i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici. A seguire la messa e la partenza aerea per Lima.
La giornata del Papa
Il Papa, a bordo dell'Airbus A 320 ha lasciato Chiclayo per raggiungere la località di Cusco, da dove inizia la sua quarta giornata in Perù. "Che Chiclayo sia sempre la capitale dell'amicizia ma che sia anche una città, una provincia, una terra di fede, di devozione e di fedeltà", ha detto nel saluto all'uscita della Casa Vescovile nella sua ex diocesi. Alle 10 (ora locale, le 16 in Italia) è atterrato a Cusco. Dopo l'accoglienza da parte di alcune autorità locali, il Pontefice si trasferirà al Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman, sito archeologico Inca, l'impressionante fortezza con mura giganti di roccia che pesano da 90 a 120 tonnellate. Qui avrà luogo l'incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare.
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Il programma di oggi del Pontefice
Ecco tutti gli appuntamenti di giornata di Papa Leone XIV in Perù. Gli orari indicati sono locali, per quelli italiani bisogna aggiungere 6 ore in avanti di fuso orario.
- 7.50: Partenza in aereo dalla Base Aerea di Chiclayo per Cusco;
- 10.00: Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Cusco “Alejandro Velasco Astete”;
- 10.30: Incontro con i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare nel Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman;
- 11.45: Preghiera dell’Angelus nel piazzale antistante la Basilica Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria;
- 13.05: Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Cusco per Pucallpa;
- 14.30: Arrivo all’Aeroporto Internazionale di Pucallpa “Capitán FAP David Abensur Rengifo”;
- 15.00: Incontro con i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici presso il “Malecón Puerto Callao”;
- 16.45: Santa Messa nella “Villa Deportiva Regional Ucayali”;
- 19.05: Partenza in aereo dall’Aeroporto Internazionale di Pucallpa per Lima;
- 20.20: Arrivo alla “Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú)”.
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