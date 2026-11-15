Papa Leone in Perù, a Cusco l'Angelus a 3mila metri d'altitudine. FOTO

Papa Leone XIV in Perù, a Cusco l'Angelus a più di 3mila metri di altitudine. FOTO
Tra le ultime tappe del viaggio apostolico in America Latina del Pontefice ci sono l'antica capitale degli Inca, situata a un'altitudine di 3.399 metri, nel sud-est del Perù e Pucallpa, capoluogo della regione di Ucayali in piena foresta amazzonica
- Il 15 novembre Papa Leone XIV ha fatto tappa a Cusco, in Perù, una delle ultime mete del suo viaggio apostolico in America Latina che si concluderà con il rientro a Roma martedì 17 novembre.
- Cusco si trova a 3.399 metri, nel sud-est del Perù, vicino alla Valle Urubamba della catena montuosa delle Ande. È stata la capitale storica dell'Impero Inca e fu successivamente una delle città più importanti del Vicereame del Perù. Qui il Papa ha incontrato i fedeli e i rappresentanti della pietà popolare.
- Il Papa è stato accolto da una moltitudine di persone, molte delle quali vestite in abiti tradizionali con i tipici colori rosso, bianco, blu e i ricami della popolazione delle Ande e da esponenti della comunità indigena.
- Leone XIV è arrivato a Cusco alle 10 (ora locale, le 16 in Italia). Dopo l'accoglienza da parte di alcune autorità locali, il Pontefice si è trasferito al Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman, sito archeologico Inca, l'impressionante fortezza con mura giganti di roccia che pesano da 90 a 120 tonnellate.
- È proprio nel Parco Archeologico Nazionale di Saqsaywaman che ha avuto luogo l'incontro con i fedeli e i rappresentanti della Pietà popolare.
- In un momento di profonda devozione, accompagnato dal coro della comunità locale, Papa Leone ha compiuto l'atto di donare una rosa d'oro alla Vergine Reina de Belen, patrona di Cusco, nel parco archeologico nazionale di Saqsaywaman.
- Papa Leone XIV ha salutato i fedeli con un giro in papamobile al suo arrivo sul piazzale della Basilica Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria a Cusco. La folla, lungo il percorso, ha gridato espressioni tradizionali in lingua quechua, come "Benvenuto, *tayta* (padre) Leone!" e "*Kawsachun papa!*" ("Viva il Papa!").
- Alle 11.45 (17.45 in Italia) è iniziata la preghiera dell’Angelus nel piazzale antistante la Basilica Cattedrale dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.
- A seguire, il Pontefice riperte per Pucallpa dove è atteso per l'Incontro con i missionari, le missionarie e i rappresentanti dei popoli amazzonici presso il “Malecón Puerto Callao”.
- Durante la sua permanenza in Perù, Papa Leone XIV ha visitato luoghi che già conosceva come Chiclayo, dove si trovava la sua diocesi, e si è fermato a pregare davanti alle opere sacre all'interno delle chiese in cui è stato.