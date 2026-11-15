Papa Leone in Perù, a Cusco l'Angelus a 3mila metri d'altitudine. FOTO

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Papa Leone XIV in Perù, a Cusco l'Angelus a più di 3mila metri di altitudine. FOTO

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©Ansa

Tra le ultime tappe del viaggio apostolico in America Latina del Pontefice ci sono l'antica capitale degli Inca, situata a un'altitudine di 3.399 metri, nel sud-est del Perù e Pucallpa, capoluogo della regione di Ucayali in piena foresta amazzonica

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