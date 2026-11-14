Eisenkot: "Ennesimo trucco, colloqui già programmati"

Dopo la dichiarazione di Netanyahu, Eisenkot ha sottolineato che i team negoziali del Likud e di Yashar hanno già fissato un incontro per domani: "Sostiene di volere l'unità, ma poi svilisce una cerimonia istituzionale alla Knesset, seminando divisioni e incitando all'odio come se non ci fosse un domani - ha detto Eisenkot, secondo quanto riferisce Times of Israel - Bel tentativo, ma con me questi trucchi non funzionano. E non funzionano nemmeno con i cittadini di Israele". Netanyahu, ha detto ancora il premier incaricato, "sa di aver perso le elezioni. Sa che c'è una maggioranza assoluta contro di lui tra i cittadini israeliani e nella Knesset, e sa che verrà formato un nuovo e migliore governo, sto lavorando per istituire un governo di emergenza nazionale il più rapidamente possibile".