Israele, Netanyahu: "Governo di unità per chiudere con Iran". Eisenkot: "Solo propaganda"Mondo
Nuovo appello del leader del Likud a formare un esecutivo di unità nazionale per "garantire la sicurezza d'Israele" ed eliminare "la minaccia iraniana una volta per tutte". Il premier incaricato replica: "Sostiene di volere l'unità, ma poi svilisce una cerimonia istituzionale alla Knesset, seminando divisioni e incitando all'odio come se non ci fosse un domani. Con me questi trucchi non funzionano"
Benjamin Netanyahu non molla e insiste nel chiedere di un governo di unità nazionale come unica soluzione per "garantire la sicurezza d'Israele". Ma il premier incaricato, Gadi Eisenkot, liquida l'offerta definendola "l'ennesima manovra propagandistica".
Netanyahu: "Eliminare la minaccia iraniana"
Netanyahu, in una dichiarazione rivolta alla nazione ma indirettamente anche a Eisenkot, ha ribadito anche il suo impegno a riprendere la guerra per eliminare "la minaccia iraniana una volta per tutte".
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Eisenkot: "Ennesimo trucco, colloqui già programmati"
Dopo la dichiarazione di Netanyahu, Eisenkot ha sottolineato che i team negoziali del Likud e di Yashar hanno già fissato un incontro per domani: "Sostiene di volere l'unità, ma poi svilisce una cerimonia istituzionale alla Knesset, seminando divisioni e incitando all'odio come se non ci fosse un domani - ha detto Eisenkot, secondo quanto riferisce Times of Israel - Bel tentativo, ma con me questi trucchi non funzionano. E non funzionano nemmeno con i cittadini di Israele". Netanyahu, ha detto ancora il premier incaricato, "sa di aver perso le elezioni. Sa che c'è una maggioranza assoluta contro di lui tra i cittadini israeliani e nella Knesset, e sa che verrà formato un nuovo e migliore governo, sto lavorando per istituire un governo di emergenza nazionale il più rapidamente possibile".
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