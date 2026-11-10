Secondo il Financial Times, l'agenzia europea eu-LISA ha avviato un'azione legale contro le tre aziende per i ripetuti ritardi nello sviluppo del nuovo sistema di controllo delle frontiere. La causa è stata depositata in Estonia nel dicembre 2025

L'Unione europea ha avviato una causa contro IBM, Leonardo e Atos per i ritardi nello sviluppo del nuovo sistema di controllo delle frontiere EES (Entry/Exit System) , la cui introduzione ha provocato gravi disagi negli aeroporti durante l'estate. Lo riferisce il Financial Times, citando comunicazioni interne all'Ue. Secondo il quotidiano britannico, eu-LISA, l'agenzia europea responsabile della supervisione del sistema, ha citato in giudizio il gruppo tecnologico statunitense IBM, l'italiana Leonardo e la francese Atos dopo che il consorzio formato dalle tre società avrebbe ripetutamente mancato le scadenze previste, contestando anche gli avvertimenti e le sanzioni dell'agenzia.

Come funziona il sistema EES per i controlli alle frontiere

Il nuovo Entry/Exit System (EES) prevede la raccolta delle impronte digitali e di una fotografia dei viaggiatori provenienti da Paesi extra-Ue al loro primo ingresso nell'area Schengen. L'obiettivo è rendere più efficaci i controlli alle frontiere, consentendo di individuare chi supera il periodo di soggiorno autorizzato o è ricercato dalle autorità. Il sistema riguarda l'area Schengen, che comprende 29 Paesi europei, in gran parte membri dell'Unione europea.

La causa depositata in Estonia nel dicembre 2025

L'agenzia eu-LISA ha confermato nel bilancio annuale pubblicato a luglio di aver avviato un'azione legale nel dicembre 2025 in Estonia, dove ha sede. A fronte dei ripetuti ritardi nella consegna del sistema, l'agenzia ha spiegato di aver attivato gli strumenti contrattuali e legali disponibili per tutelare i propri interessi finanziari.

Il contratto con il consorzio è scaduto lo scorso anno e l'incarico è stato affidato a un nuovo raggruppamento di aziende. Un portavoce del tribunale della contea di Harju, in Estonia, ha confermato il deposito della causa civile, precisando che non si sono ancora svolte udienze e che al momento non ne sono state fissate.

Nessun commento dalle aziende coinvolte

Secondo quanto riportato dal Financial Times, Atos e Leonardo non hanno commentato la vicenda, mentre IBM non ha risposto alla richiesta di dichiarazioni del quotidiano. La controversia riguarda i ritardi accumulati nello sviluppo del sistema e le conseguenti contestazioni contrattuali avanzate dall'agenzia europea.