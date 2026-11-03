Dietro le quinte della "missione" di Janones, stratega social di Lula

André Janones è lo stratega social dietro la rimonta elettorale di Lula in Brasile. Attraverso un esercito digitale di milioni di utenti su WhatsApp, ha mobilitato gli elettori con meme, video e missioni quotidiane, adottando le tattiche comunicative della destra bolsonariana. Un successo che solleva interrogativi sul futuro della democrazia e delle campagne elettorali online