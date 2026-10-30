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Perché il caso Alaska può favorire Trump alle Midterm

Luciana Grosso

Ispi
Mary Peltola, la candidata dem al Senato in Alaska.

Secondo uno scoop del New York Times, i democratici avrebbero orchestrato un’operazione per favorire Mary Peltola nella corsa al Senato in Alaska. Un pasticcio che rischia di compromettere la sfida elettorale e mettere in dubbio la credibilità dell’intero partito alla vigilia del voto di metà mandato del 3 novembre

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