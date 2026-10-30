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Le immagini generate dall’IA ci abituano alla violenza?

Donata Columbro

Donata Columbro

L'impiego dell'intelligenza artificiale per rappresentare idee politiche pone sempre di più la questione di quanto questa nuova tecnologia ci stia abituando all'orrore e di come diventi un'arma di propaganda. Secondo Donatella Della Ratta, professoressa di comunicazione alla John Cabot University di Roma, “non bisogna cadere nella trappola – parte della strategia trumpiana – di liquidare tutto ciò come provocazione, scherzo o presuntuosa manifestazione di narcisismo politico”

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