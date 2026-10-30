Le immagini generate dall’IA ci abituano alla violenza?

L'impiego dell'intelligenza artificiale per rappresentare idee politiche pone sempre di più la questione di quanto questa nuova tecnologia ci stia abituando all'orrore e di come diventi un'arma di propaganda. Secondo Donatella Della Ratta, professoressa di comunicazione alla John Cabot University di Roma, “non bisogna cadere nella trappola – parte della strategia trumpiana – di liquidare tutto ciò come provocazione, scherzo o presuntuosa manifestazione di narcisismo politico”
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