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Brasile, un’AI per controllare la fedina penale dei partner

Roberta Cavaglià

Roberta Cavaglià

Plinq è una piattaforma usa l’intelligenza artificiale per permettere alle donne brasiliane di cercare in modo anonimo informazioni online su antecedenti penali e processi in corso degli uomini che intendono frequentare. Le parole dell’imprenditrice che l’ha creata

 

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