Cos'è il "tri prsta", il saluto con tre dita degli "studenti" serbi

La Serbia che vuole cambiare, che si è opposta alla corruzione del governo filo russo di Vucic, è scesa in piazza in massa la sera di domenica 25 ottobre, quando l’ex presidente ha ammesso una sconfitta schiacciante, con la Lista degli Studenti che, stando ai risultati provvisori diffusi dalla Commissione elettorale, ha ottenuto il 52,65% delle preferenze contro il 39,22% della coalizione fino a quel momento al potere. Le strade si sono popolate di bandiere, i rumori di cori e clacson hanno riempito le città. E in tanti hanno usato il tri prsta, un gesto legato fino a poco tempo fa alla tradizione nazionalista più oscura del Paese e ai massacri perpetrati durante la guerra.

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