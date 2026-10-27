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Serbia, vincono gli studenti e ora? Cosa c'è e cosa no nel programma

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri
©Getty

Dai nomi più accreditati per il futuro premier alle proposte che hanno portato avanti in campagna elettorale (alcuni interventi mirati e altri piuttosto vaghi). Gli universitari passano alla fase successiva dopo aver battuto l'ex presidente Aleksandar Vucic e il suo partito che era al potere dal 2012

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