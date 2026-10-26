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La rabbia e la vittoria: viaggio nella lunga festa dei GenZ di Belgrado

Ludovica Passeri

Ludovica Passeri
©Getty

La vittoria alle elezioni parlamentari anticipate dopo due anni è una grande celebrazione che continua anche all'indomani del risultato. Un'esplosione liberatoria, in attesa delle sfide complesse che aspettano il movimento studentesco e i suoi candidati

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