Elezioni in Serbia, chi sono gli studenti che hanno vinto contro Vučić

Aleksandar Vučić è al potere dal 2014, prima come premier e dal 2017 come presidente. Ha costuito la sua immagine sulla promessa di stabilità e crescita economica. Il suo percorso parte dal nazionalismo degli anni Novanta: ministro dell'Informazione con Milošević nel 1998, dopo l'esperienza nel Partito radicale serbo. Ha poi cercato di porsi come interlocutore sia di Bruxelles sia di Mosca, mantenendo legami stretti con la Russia.