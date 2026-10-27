Elezioni Brasile, partito Bolsonaro riconosce vittoria Lula: "Serve dibattito equilibrato"Mondo
Il Partido Liberal, dopo che il suo candidato aveva affermato di voler chiedere "l'annullamento" del voto, in una nota ufficiale ha affermato: "Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale, ma comprendiamo che le questioni sollevate debbano essere chiarite in un dibattito politico democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni"
Dopo che Flavio Bolsonaro aveva definito "impossibile riconoscere il risultato di questo voto" e aveva affermato di voler chiedere "l'annullamento" perché "un giudice ha allungato le operazioni di voto e ha cambiato le regole in corso", il suo partito - il Partido Liberal - ha riconosciuto con una nota ufficiale la vittoria di Lula alla presidenza del Brasile. Lula, 81 anni oggi, dopo una straordinaria rimonta si è confermato per la quarta volta presidente del Paese con il 51,74% delle preferenze contro il 48,2% del rivale: mai in Brasile un candidato aveva vinto dopo aver perso al primo turno.
La nota del Pl: "Continueremo a monitorare e cercare le risposte"
"Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale - si legge nel comunicato firmato dal presidente di Pl, Valdemar Costa Neto - ma comprendiamo che le questioni sollevate debbano essere chiarite in un dibattito politico equilibrato e democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni". "Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali con un vantaggio di 2,2 milioni di voti - si legge nell'incipit della nota del Partido Liberal - Al secondo turno, tuttavia, il risultato è stato diverso, in uno scenario caratterizzato da forti pressioni elettorali, con impatto economico e sociale". "Il Partido Liberal - continua il comunicato - conclude queste elezioni con un risultato storico: una maggioranza di 121 deputati federali, 29 senatori, 229 deputati statali e distrettuali e 6 governatori. È una dimostrazione della forza del partito e della fiducia di milioni di brasiliani nelle idee che difendiamo". "Il Pl continuerà ad essere fermo - conclude Costa Neto -, agendo con indipendenza e responsabilità nella difesa della democrazia, della libertà e dei valori che rappresentiamo. Il nostro impegno è con il Brasile e con i milioni di brasiliani che confidano nel nostro lavoro".
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Gli alleati di Bolsonaro avevano già riconosciuto la vittoria di Lula
Già lunedì i partiti che hanno sostenuto Flavio Bolsonaro al ballottaggio presidenziale avevano riconosciuto la vittoria di Lula e si erano congratulati con il capo dello Stato rieletto. Podemos, Republicanos e Uniao Brasil avevano infatti preso le distanze dalla scelta del senatore sconfitto di contestare il risultato elettorale non riconoscendo l'esito del voto. Nella stessa direzione si erano espressi anche il Partito Social Democratico (Psd) e il Partito della Social Democrazia Brasiliana (Psdb), che avevano lasciato libertà di scelta ai propri esponenti, e il Movimento Democratico Brasiliano (Mdb), al cui interno le posizioni erano divise.
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L’ex sindacalista, fondatore del Partito dei Lavoratori, è stato al Palazzo di Planalto, sede della presidenza brasiliana, dal 2003 al 2010. Tra il 2018 e il 2019 è stato anche in carcere dopo due condanne per corruzione poi annullate nel 2021 dalla Corte suprema federale. Nel 2022 ha ottenuto un terzo mandato battendo Jair Bolsonaro e nel 2026 ha conquistato un quarto successo contro Flávio Bolsonaro