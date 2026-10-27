Il Partido Liberal, dopo che il suo candidato aveva affermato di voler chiedere "l'annullamento" del voto, in una nota ufficiale ha affermato: "Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale, ma comprendiamo che le questioni sollevate debbano essere chiarite in un dibattito politico democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo che Flavio Bolsonaro aveva definito "impossibile riconoscere il risultato di questo voto" e aveva affermato di voler chiedere "l'annullamento" perché "un giudice ha allungato le operazioni di voto e ha cambiato le regole in corso", il suo partito - il Partido Liberal - ha riconosciuto con una nota ufficiale la vittoria di Lula alla presidenza del Brasile. Lula, 81 anni oggi, dopo una straordinaria rimonta si è confermato per la quarta volta presidente del Paese con il 51,74% delle preferenze contro il 48,2% del rivale: mai in Brasile un candidato aveva vinto dopo aver perso al primo turno.

La nota del Pl: "Continueremo a monitorare e cercare le risposte" "Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale - si legge nel comunicato firmato dal presidente di Pl, Valdemar Costa Neto - ma comprendiamo che le questioni sollevate debbano essere chiarite in un dibattito politico equilibrato e democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni". "Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali con un vantaggio di 2,2 milioni di voti - si legge nell'incipit della nota del Partido Liberal - Al secondo turno, tuttavia, il risultato è stato diverso, in uno scenario caratterizzato da forti pressioni elettorali, con impatto economico e sociale". "Il Partido Liberal - continua il comunicato - conclude queste elezioni con un risultato storico: una maggioranza di 121 deputati federali, 29 senatori, 229 deputati statali e distrettuali e 6 governatori. È una dimostrazione della forza del partito e della fiducia di milioni di brasiliani nelle idee che difendiamo". "Il Pl continuerà ad essere fermo - conclude Costa Neto -, agendo con indipendenza e responsabilità nella difesa della democrazia, della libertà e dei valori che rappresentiamo. Il nostro impegno è con il Brasile e con i milioni di brasiliani che confidano nel nostro lavoro". Leggi anche Brasile, Lula ancora presidente: Bolsonaro contesta voto. Crolla Borsa