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Le sette vite di Lula, il Brasile ha scelto il suo presidente

Michele Cagiano de Azevedo

Michele Cagiano de Azevedo
©Ansa

Dal Pernambuco alla presidenza del Brasile, dalla fabbrica al carcere, dalle sconfitte elettorali al ritorno al potere: la parabola di Luiz Inácio Lula da Silva è la storia di un uomo che ha attraversato dittatura, scandali e cadute senza mai uscire davvero dalla scena politica. A ottant’anni ha conquistato un quarto mandato, battendo Flávio Bolsonaro. Ma il Brasile resta diviso e il Congresso è ostile

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