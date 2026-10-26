Le sette vite di Lula, il Brasile ha scelto il suo presidente

Dal Pernambuco alla presidenza del Brasile, dalla fabbrica al carcere, dalle sconfitte elettorali al ritorno al potere: la parabola di Luiz Inácio Lula da Silva è la storia di un uomo che ha attraversato dittatura, scandali e cadute senza mai uscire davvero dalla scena politica. A ottant’anni ha conquistato un quarto mandato, battendo Flávio Bolsonaro. Ma il Brasile resta diviso e il Congresso è ostile
Aggiungi Sky Insider,
con gli sconti paghi uguale.
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider