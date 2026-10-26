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Il Brasile sceglie Lula: le sfide del presidente e il “fattore Trump”

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Luiz Inacio Lula da Silva conquista un nuovo mandato alla guida del Brasile, battendo al ballottaggio Flavio Bolsonaro con il 51,8% dei voti. Ma il presidente dovrà affrontare diverse sfide: dalla contestazione del risultato elettorale da parte dell'avversario alla mancanza di una maggioranza parlamentare, fino ai difficili rapporti con Donald Trump

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