Lula, chi è il presidente del Brasile rieletto per la quarta volta

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Lula da Silva, presidente del Brasile

Lula da Silva, la storia politica del presidente del Brasile rieletto per la quarta volta

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Ansa e Getty

L’ex sindacalista, fondatore del Partito dei Lavoratori, è stato al Palazzo di Planalto, sede della presidenza brasiliana, dal 2003 al 2010. Tra il 2018 e il 2019 è stato anche in carcere dopo due condanne per corruzione poi annullate nel 2021 dalla Corte suprema federale. Nel 2022 ha ottenuto un terzo mandato battendo Jair Bolsonaro e nel 2026 ha conquistato un quarto successo contro Flávio Bolsonaro

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