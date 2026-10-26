Lula, chi è il presidente del Brasile rieletto per la quarta volta

L’ex sindacalista, fondatore del Partito dei Lavoratori, è stato al Palazzo di Planalto, sede della presidenza brasiliana, dal 2003 al 2010. Tra il 2018 e il 2019 è stato anche in carcere dopo due condanne per corruzione poi annullate nel 2021 dalla Corte suprema federale. Nel 2022 ha ottenuto un terzo mandato battendo Jair Bolsonaro e nel 2026 ha conquistato un quarto successo contro Flávio Bolsonaro