Elezioni in Brasile, oggi il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro

Sono 158,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere il capo dello Stato. Seggi aperti dalle 12 alle 21 (ora italiana). Lo scrutinio inizia subito dopo. Si profila un testa a testa fra i due candidati
Il Brasile va alle urne. Si vota oggi, 25 ottobre, per il ballottaggio presidenziale tra il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro.
Al primo turno Bolsonaro ha ottenuto il 47,03% dei voti, contro il 45,16% del leader progressista. Sono 158,7 milioni gli elettori chiamati alle urne per scegliere il capo dello Stato. Seggi aperti dalle 12 alle 21 (ora italiana). Lo scrutinio inizia subito dopo.
Il testa a testa fra Lula e Bolsonaro
Un sondaggio dell'istituto Futura dà Bolsonaro al 50,1% e Lula al 49,9%. Si profila dunque un testa a testa. I due candidati seguiranno lo spoglio in due città diverse: Lula a San Paolo, mentre Bolsonaro si sposterà a Brasilia. Considerate le urne elettroniche e il fatto che si vota solo per la presidenza a livello nazionale e per i governatori in cinque Stati e nel distretto federale, i primi dati ufficiali arriveranno ai centri statali e saranno poi trasmessi a Brasilia nel giro di pochi minuti dalla chiusura del voto. Ma, visto che si profila una sfida all'ultimo voto, potrebbe essere necessario attendere i risultati delle ultime sezioni per avere un quadro chiaro e definitivo.
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Il confronto tra Lula e Bolsonaro
Quella tra Lula e Bolsonaro è una sfida a tutto campo con i due candidati lontani non solo dal punto di vista politico ma anche per storia personale. Lula da Silva è nato in una famiglia povera e analfabeta in una zona rurale nel Pernambuco. Settimo di otto figli, si è trasferito in giovane età a San Paolo dove a soli 14 anni ha iniziato a lavorare come operaio metalmeccanico. A 19 anni ha perso il mignolo della mano sinistra per un incidente alle presse. Nei difficili anni della dittatura è diventato leader nazionale del sindacato. Nel 1980 ha fondato con Chico Mendes il Partito dei Lavoratori. Oggi punta al suo quarto mandato alla presidenza, dopo i due consecutivi tra il 2003 e il 2010 e il ritorno al Palácio do Planalto nel 2023. Flavio Bolsonaro, classe 1981, invece, è nato in una ricca famiglia di Rio. Da giovane ha seguito le orme del padre Jair - ex presidente, ai domiciliari con una condanna di 27 anni per la sua partecipazione al tentativo di golpe nel 2023 - e ha compiuto una rapida ascesa politica, prima come deputato poi come senatore nazionale. Nel 2016 ha corso per la carica di sindaco a Rio De Janeiro arrivando quarto con il 14%. Nel dicembre di un anno fa il grande passo con l'annuncio della candidatura a presidente.
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