Elezioni in Brasile, oggi il ballottaggio tra Lula e Bolsonaro

Un sondaggio dell'istituto Futura dà Bolsonaro al 50,1% e Lula al 49,9%. Si profila dunque un testa a testa. I due candidati seguiranno lo spoglio in due città diverse: Lula a San Paolo, mentre Bolsonaro si sposterà a Brasilia. Considerate le urne elettroniche e il fatto che si vota solo per la presidenza a livello nazionale e per i governatori in cinque Stati e nel distretto federale, i primi dati ufficiali arriveranno ai centri statali e saranno poi trasmessi a Brasilia nel giro di pochi minuti dalla chiusura del voto. Ma, visto che si profila una sfida all'ultimo voto, potrebbe essere necessario attendere i risultati delle ultime sezioni per avere un quadro chiaro e definitivo.

Il confronto tra Lula e Bolsonaro

Quella tra Lula e Bolsonaro è una sfida a tutto campo con i due candidati lontani non solo dal punto di vista politico ma anche per storia personale. Lula da Silva è nato in una famiglia povera e analfabeta in una zona rurale nel Pernambuco. Settimo di otto figli, si è trasferito in giovane età a San Paolo dove a soli 14 anni ha iniziato a lavorare come operaio metalmeccanico. A 19 anni ha perso il mignolo della mano sinistra per un incidente alle presse. Nei difficili anni della dittatura è diventato leader nazionale del sindacato. Nel 1980 ha fondato con Chico Mendes il Partito dei Lavoratori. Oggi punta al suo quarto mandato alla presidenza, dopo i due consecutivi tra il 2003 e il 2010 e il ritorno al Palácio do Planalto nel 2023. Flavio Bolsonaro, classe 1981, invece, è nato in una ricca famiglia di Rio. Da giovane ha seguito le orme del padre Jair - ex presidente, ai domiciliari con una condanna di 27 anni per la sua partecipazione al tentativo di golpe nel 2023 - e ha compiuto una rapida ascesa politica, prima come deputato poi come senatore nazionale. Nel 2016 ha corso per la carica di sindaco a Rio De Janeiro arrivando quarto con il 14%. Nel dicembre di un anno fa il grande passo con l'annuncio della candidatura a presidente.