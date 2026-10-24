Brasile, ultimo confronto tv Lula-Bolsonaro: duello sull’economia

Il primo dibattito tra i due sfidanti alla guida del Brasile è stato carico di insulti e praticamente privo di proposte politiche concrete. Questa volta, invece, i due candidati si sono interrogati a vicenda sull'economia brasiliana, sulle infrastrutture e sullo sviluppo regionale. Non sono mancati scambi di battute e frecciatine ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Dopo un precedente dibattito segnato da insulti e scarsità di contenuti, i due candidati alle elezioni presidenziali brasiliane, il capo di Stato uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il candidato della destra, Flavio Bolsonaro, hanno mostrato toni più diplomatici nell'ultimo confronto tv prima del voto di domani. I sondaggi continuano a prevedere un testa a testa e le elezioni potrebbero essere decise da poche migliaia di voti . Questa volta i candidati hanno discusso nei dettagli di economia, infrastrutture e sviluppo regionale. Non sono mancati scambi di battute e frecciate, con Lula che ha attaccato la mancanza di esperienza del senatore quarantacinquenne, il quale ha accusato a sua volta il presidente di lasciare un "Paese in rovina".

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Sondaggio: i due rivali sono in parità In ballo, dalle elezioni di domenica, c'è il futuro politico del più grande Paese dell'America Latina: se si unirà alla destra regionale sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump oppure rimarrà una roccaforte della sinistra. Un sondaggio dell'istituto Datafolha mostra i due candidati in parità con il 50% delle intenzioni di voto ciascuno, rispetto al vantaggio di quattro punti percentuali di Bolsonaro nei sondaggi pubblicati due settimane fa. Approfondimento Perché le elezioni in Brasile sono importanti anche per l'Ue

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L’agenda politica Guardando all'agenda politica, Bolsonaro ha promesso di risolvere i problemi di criminalità in Brasile, creare 500mila posti in più nelle carceri e tagliare la spesa pubblica. "Lula vuole parlare di proposte, a differenza di Bolsonaro, che preferisce attacchi e provocazioni", ha dichiarato il ministro delle Comunicazioni Sociali Sidonio Palmeira. Lula, ex leader sindacale, si presenta come difensore della democrazia e conta in gran parte sull'opposizione al ritorno al potere della famiglia Bolsonaro. L'ex presidente Jair Bolsonaro sta scontando una condanna a 27 anni di carcere per aver tentato un colpo di stato dopo la sconfitta subita contro Lula nel 2022. Approfondimento Voto Brasile, proteste contro Meta per presunte interferenze

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Non sono mancati colpi bassi Bolsonaro ha deriso Lula per il dito perduto da giovane in un incidente sul lavoro con la battuta: "E' inutile, Lula, dare con una mano e togliere con le tue nove dita". "Non permetterò a un miliziano di chiamarmi “novedita", ha risposto Lula, riferendosi ai gruppi paramilitari ai quali il suo rivale è accusato di essere vicino. Bolsonaro si è scusato ma non senza aver prima chiesto a Lula di "chiedere scusa al popolo brasiliano che soffre a causa dell'insicurezza". Lula ha contestato il piano del suo rivale di tagliare drasticamente la spesa pubblica, sulla falsariga del leader ultraliberale argentino Javier Milei. "Avrò lo stesso lavoro qui perchè lei sta portando il Paese alla bancarotta", ha replicato Bolsonaro, che ha promesso di risolvere i problemi di criminalità in Brasile e creare 500.000 posti in più nelle carceri. Approfondimento Brasile, in migliaia in piazza per Lula prima del voto

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