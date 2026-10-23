Perché le elezioni in Brasile sono importanti anche per l'Ue

Domenica 25 ottobre il Paese torna alle urne per il ballottaggio delle presidenziali. A rendere questa elezione particolarmente interessante non è solo l’incertezza sul risultato: sono anche le sue possibili conseguenze. Una vittoria di Bolsonaro potrebbe avere effetti numerosi e immediati. Il più grave sarebbe mettere a repentaglio i cardini della democrazia e dei diritti civili nel Paese. Ma non c’è solo questo