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Perché le elezioni in Brasile sono importanti anche per l'Ue

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Domenica 25 ottobre il Paese torna alle urne per il ballottaggio delle presidenziali. A rendere questa elezione particolarmente interessante non è solo l’incertezza sul risultato: sono anche le sue possibili conseguenze. Una vittoria di Bolsonaro potrebbe avere effetti numerosi e immediati. Il più grave sarebbe mettere a repentaglio i cardini della democrazia e dei diritti civili nel Paese. Ma non c’è solo questo

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