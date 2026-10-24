Serbia al voto, i candidati degli studenti: “Così sfidiamo Vucic”

Il 25 ottobre i serbi sono chiamati alle urne per delle elezioni parlamentari anticipate che arrivano dopo due anni di grandi proteste contro l'attuale leadership del partito Sns. Abbiamo incontrato a Belgrado il popolarissimo attore Tihomir Stanic e il sociologo, esperto di nazionalismi, Jovo Bakic. Entrambi sono stati scelti dagli universitari, leader dell'opposizione che ora conta davvero nel Paese, per concorrere nella lista che per la prima volta dal 2012 potrebbe mettere fine all'era Vucic