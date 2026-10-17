Trump non prende abbastanza sul serio i rischi legati all'AI?

Secondo un'indagine Reuters/Ipsos, il 57% degli elettori ritiene che l’amministrazione Trump non abbia preso abbastanza sul serio i rischi dell’intelligenza artificiale, o non li abbia affrontati affatto. Emerge una crescente preoccupazione trasversale agli schieramenti politici, soprattutto per le conseguenze dell’IA sul mercato del lavoro e sul futuro dell’umanità
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