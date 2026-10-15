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Oregon, ucciso uomo armato in una scuola elementare. Morti tre bambini

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©IPA/Fotogramma

Gli agenti sono intervenuti nella scuola elementare Silver Rail di Bend. Istituto in lockdown. A uccidere l'assalitore sarebbe stato il padre di uno dei piccoli. Quattro morti in totale

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È di quattro morti, tre bambini e un adulto, il bilancio della sparatoria avvenuta nella giornata di giovedì 15 ottobre nella scuola elementare Silver Rail di Bend, in Oregon. La polizia è intervenuta in seguito all'allarme per la presenza di un uomo armato nella scuola ma all'arrivo degli agenti l'assalitore era già stato ucciso. Almeno due persone sarebbero state trasportate in ospedale con le ambulanze. 

Scuola in lockdown

La scuola elementare è stato messa in lockdown. "Non abbiamo ancora la conferma di chi abbia sparato al sospettato. Potrebbe essere stato un passante. In questo momento abbiamo numerose persone colpite", ha affermato Sheila Miller, portavoce del dipartimento di polizia di Bend, in una conferenza stampa. Secondo media locali, a uccidere l'uomo sarebbe stato il padre di uno dei bambini. 

"Siamo scioccati e distrutti da questa tragedia senza senso - ha detto il soprintendente delle scuole di Bend-La Pine Steven Cook - estendiamo le nostre più profonde condoglianze alle famiglie e a chiunque sia stato colpito da questa violenza. Non esisono parole per esprimere adeguatamente il dolore che la nostra comunità sta provando. Le nostre immediate priorità sono di prenderci cura dei nostri studenti e dello staff e di assistere le forze dell'ordine e i soccorritori".

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