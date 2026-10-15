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L’Europa svolta a destra? Le elezioni che possono cambiare gli equilibri

Luciana Grosso

Ispi
©Getty

Con il voto in Spagna si apre un ciclo elettorale che porterà alle urne circa 450 milioni di elettori Ue. La grande favorita è la destra anche in Francia e in Polonia. E se le previsioni dovessero essere confermate, l’effetto si sentirebbe fino a Bruxelles

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